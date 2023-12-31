Он известен тем, что именно с него 6 и 9 августа 1945 года взлетели B-29 Superfortress для бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Напряженность в Тихоокеанском регионе между США и Китаем привела к расконсервации аэродрома на острове Тиниан, который находится в группе Северных Марианских островов.

Он известен тем, что именно с него 6 и 9 августа 1945 года взлетели B-29 Superfortress для бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, пишет Дифенс Экспресс.

А до этого эта довольно большая авиабаза под названием West Field использовалась для осуществления обычных бомбардировок самолетами 58-го бомбардировочного крыла американских воздушных сил.

Видео дня

И это была действительно огромная четырехполосная авиабаза длиной 2,6 км (8500 футов) с полной инфраструктурой, которая занимала половину острова длиной 20 км.

Но военная эксплуатация этой авиабазы, которая была создана менее чем за год прекращалась в 1946 году после чего он начал использоваться гражданской авиацией, а затем просто начал зарастать джунглями и превратился в туристический объект с любопытством в виде двух ям, которые использовались для подвески ядерных бомб под B-29.

Еще в 70-х Пентагон хотел возобновить авиабазу, но отказался от своих планов. Но теперь, похоже, история заходит на второй круг и, как пишет ведомственное издание Минобороны США Stars and Stripes, США начали расчищать эту авиабазу от джунглей с целью восстановления West Field.

На проект реконструкции предусмотрено под 100 млн долларов, из которых 26 млн пойдет на строительство взлетной полосы, 32 млн на рулежные дорожки и перроны, 46 млн на грузовые площадки, 20 млн на хранилища топлива, а еще 4,7 млн долларов на объекты технического обеспечения и поддержки. Точные сроки работ не объявляются, но расчищать площадку от джунглей будут до лета следующего года.

И эти вложения являются лишь частью гораздо более крупной программы модернизации сети авиабаз США по всей западной части Тихого океана. И это даже учитывая то, что в 180 км к югу от Тиниана находится Гуам, которая является вообще крупнейшей стратегической военной базой США в Тихом океане, которая также недавно прошла реконструкцию и восстановление своей северной части.

Напряженность между США и Китаем - оценки

Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе, заявил, что Китай не будет готов к потенциальной войне с США "около 10 лет".

На вопрос, Может ли напряженность, вызванная территориальными спорами в Южно-Китайском море, перерасти в новую мировую войну, он сказал, что у США и их региональных союзников есть 10-летний "льготный период", чтобы подготовиться к возможной войне с Китаем.

Вас также могут заинтересовать новости: