Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе, заявил, что Китай не будет готов к потенциальной войне с США "в течение примерно 10 лет".
На вопрос, может ли напряженность, вызванная территориальными спорами в Южно-Китайском море, перерасти в новую мировую войну, он сказал, что у США и их региональных союзников есть 10-летний "льготный период", чтобы подготовиться к возможной войне с Китаем, пишет Newsweek.
Отношения США и Китая оказались на острие из-за военной активности американских и региональных союзников в чувствительных водах Тайваньского пролива. Китай претендует на владение над проливом и большей частью Южно-Китайского моря, вопреки международному морскому праву и взглядам почти всех остальных стран мира.
"Несмотря на то, что Китай строит огромный флот, даже несмотря на то, что они действуют агрессивно, они еще не готовы. Если бы мы оказались в войне с Китаем, то это были бы не только США и Китай. У нас есть союзники по договору, которые поклялись прийти и принять участие в такой военной кампании, как эта [...] Япония, Южная Корея, Филиппины, Австралия, Новая Зеландия", - сказал Ставридис.
Он заявил, что это большая огневая мощь.
"Китай, по моим оценкам, не будет готов противостоять США очень зрелым образом в течение примерно 10 лет. Поэтому я думаю, что у нас здесь есть некий период отсрочки, когда мы можем укрепить нашу армию, чтобы сохранить сдерживание и также постарайтесь использовать дипломатию и все остальные средства, которые нам нужны, чтобы снять напряжение в отношениях", - добави военный.
Контр-адмирал ВМС Китая в отставке Ян И, похоже, также предположил, что Китай не готов к войне с США, заявив во время мероприятия в Пекине в субботу, что китайские военные "должны быть готовы к различным сценариям", став "могучими и сильными".
Напряжение между США и Китаем - детали
Спор вокруг Тайваньского пролива вызвал у некоторых опасения, что незначительный инцидент может быстро привести к полномасштабной войне. Этот сценарий недавно был расширен и продвинут англоязычным китайским государственным СМИ Global Times, которое известно тем, что продвигает пропаганду Коммунистической партии Китая среди мировой аудитории.
Отношения между Китаем и союзником США Филиппинами в последние месяцы были особенно напряженными: Пекин все чаще применяет силу для утверждения своих претензий на суверенитет над богатыми энергоносителями районами Южно-Китайского моря, которые находятся в пределах международно признанной исключительной экономической зоны Филиппин.
Лидер Китая Си Цзиньпин во время саммита в Сан-Франциско прямо сказал президенту США Джо Байдену, что Пекин воссоединит Тайвань с материковым Китаем, но "сроки еще не определены".