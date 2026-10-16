Стивен Содерберг поможет Мэтту Ривзу завершить съемки 'Бетмена 2'

Ривз приостановил работу над фильмом 10 дней назад по "семейным обстоятельствам".

На фоне того, как режиссер Мэтт Ривз почти две недели назад приостановил работу над фильмом "Бетмен: Часть 2" (The Batman: Part II) по неназванным "семейным обсоятельствам", его коллега Стивен Содерберг ("Трилогии Оушена", "Эрин Брокович", "Зараза", "Супер Майк", "Операция "Черный кейс") подключится помочь завершить основной этап съемок.

Как пишет Deadline, Содерберг давно следит за творчеством Ривза и, узнав, что тот не может присутствовать на площадке, предложил свою помощь в завершении съемочного процесса.

Отмечается, что режиссеры будут поддерживать связь на протяжении всего оставшегося периода съемок, а после их окончания Ривз вернется к работе над фильмом на этапе постпродакшна.

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"Поскольку Мэтт Ривз вынужден заниматься неотложными семейными делами, Стивен Содерберг – давний поклонник творчества Мэтта – предложил свою помощь. При полной поддержке DC Studios он подключится к работе, чтобы помочь режиссеру и сценаристу завершить финальные недели съемок фильма "Бэтмен: Часть 2". Мэтт и Стивен будут тесно сотрудничать с актерами и съемочной группой, чтобы воплотить в жизнь авторское видение Мэтта", – говорится в заявлении DC Studios.

В свою очерель Содерберг пообещал полностью сохранить задумку Ривза.

"На мой взгляд, работа Мэтта Ривза над "Бэтменом" была потрясающей: она отличалась продуманностью, точностью и строгой целостностью. Наша задача – вместе с Мэттом и его командой создать материал, который органично дополнит уже отснятые сцены, чтобы Мэтт смог должным образом завершить свой фильм", – заявил он.

Сам Ривз также опубликовал сообщение в соцсети Х, подтвердив, что не покидает проект, и выразил благодарность Содербергу за помощь.

"Хочу внести ясность: я не покидаю проект "Бэтмен: Часть 2". Я глубоко признателен Стивену за то, что он пришел мне на помощь в этот непростой период и помог завершить основной этап съемок. Спасибо всем за ваше участие и добрые пожелания", – пояснил режиссер.

Как сообщал УНИАН, по последним данным премьера фильма "Бетмен: Часть 2" запланирована на февраль 2028 года.

Помимо Роберта Паттинсона ("Микки-17", "Маяк", "Тенет", "Драма", "Одиссея", "Праймтайм", франшиза "Сумерки"), исполнителя главной роли миллиярдера-супергероя Брюса Уэйна / Бетмена, к своим ролям в новом фильме вернутся Колин Фаррелл ("Залечь на дно в Брюгге", "Лобстер", "Банши Инишерина", сериалы "Настоящий детектив", "Пингвин", "Шугар"), Энди Серкис ("Престиж", "Черная пантера", франшиза "Властелин колец") и Джеффри Райт ("Американское чтиво", "Достать ножи: Проснись, мертвец", франшизы "007", "Голодные игры"). Они снова сыграют криминального босса Пингвина, дворецкого Альфреда Пенниуорта и офицера полиции Джима Гордона соответственно.

При этом во второй части к актерскому составу присоединятся Себастьян Стэн ("Первый мститель", "Я – Тоня", "Другой человек", "Ученик. История Трампа", "Громовержцы", "Фьорд", "Мстители: Доктор Дум"), который сыграет прокурора Харви Дента / Двуликого, и Скарлетт Йоханссон ("Трудности перевода", "Престиж", "Вики Кристина Барселона", "Кролик Джоджо", "Мир юрского периода: Возрождение", франшиза "Мстители"), которая воплотит образ его жены Хильды.

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