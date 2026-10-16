У Украины закончились деньги: премьер Дании сделала тревожное заявление

Кроме того, она заявила, что Путину нельзя доверять.

В украинском бюджете закончились деньги. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передает Clash Report.

"На самом деле, это уже произошло. Они не могут покупать то, что им нужно. Они не могут производить то, что им нужно", – сказала Фредериксен.

Она также заявила, что не может доверять кремлевскому диктатору Путину, и выразила сомнение в том, насколько целесообразно Европе сотрудничать с Россией в будущем.

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"В чем мы должны сотрудничать, если они стремятся захватить части Европы? Они ежедневно ведут войну против Европы – непосредственно в Украине и с помощью гибридных методов против остальных стран. Если России нужен мир, они могут просто прекратить (боевые действия, – УНИАН). Именно они нападают. Сейчас в Европе никто, кроме России, не ведет наступательных действий", – подчеркнула Фредериксен.

Чиновница также прокомментировала информацию СМИ о том, что ЕС призывает Украину смягчить публичную критику Трампа:

"Я не слышала, чтобы кто-то так говорил. Никто этого не говорил. Никто даже не намекал на это. Если бы кто-то это сказал, я бы не согласилась. Как лидеры, избранные демократическим путем, мы должны иметь возможность обсуждать вопросы друг с другом, даже когда мы не согласны".

Кризис украинского бюджета: что известно

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко сообщил о том, что правительство приостановило финансирование капитальных расходов, а также отложило бюджетное возмещение НДС на 18 млрд грн на фоне кризиса ликвидности. По его словам, на этом фоне государство продолжало финансировать только пенсии, заработную плату и социальную помощь.

В то же время сегодня премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что в Украине начали постепенно возобновлять расходы, которые временно приостановили в рамках режима жесткой экономии бюджета. По его словам, Украина разблокировала часть международного финансирования благодаря принятию ряда законов, в частности об отмене налоговой льготы для международных посылок.

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