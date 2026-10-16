В Украине подорожали помидоры: сколько уже стоит килограмм

Созревание помидоров значительно замедлилось, и их количество на рынке сократилось.

Цены в Украине на тепличные помидоры выросли за последнюю неделю в среднем на 14% – до 50–75 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Интенсивное повышение цен на помидоры продолжается уже вторую неделю и связано со значительным снижением предложения овоща на фоне высокого спроса на тепличные томаты. Из-за погодных факторов созревание овоща существенно замедлилось на большинстве стационарных тепличных комбинатов Украины. В то же время поставки из пленочных теплиц прекратились вовсе.

В результате партии тепличных помидоров поступают на рынок нестабильно и в недостаточных объемах. При этом импортной продукции также не хватает, хотя ее поставки постепенно растут.

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Несмотря на очередное подорожание, сейчас тепличные помидоры в Украине стоят в среднем на 18% дешевле, чем в середине октября 2025 года.

Цены на помидоры в супермаркетах Украины

В "Сильпо" помидоры стоят 87,5 грн за килограмм.

Помидоры на развес в Varus продают по 84,9 грн/кг.

В АТБ за килограмм тепличных томатов из Турции просят 89,89 грн.

Цены на продукты в Украине – последние новости

В ряде торговых сетей цены на куриные яйца выросли на 15% за месяц. Если же считать с начала сентября, отдельные позиции по яйцам подорожали целых 35%.

Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко прогнозирует, что стоимость куриного мяса осенью вырастет не более чем на 5%. Курица в Украине не дорожает из-за низкой покупательной способности населения.

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