В Украине подорожали помидоры: сколько уже стоит килограмм

Цены в Украине на тепличные помидоры выросли за последнюю неделю в среднем на 14% – до 50–75 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.
Интенсивное повышение цен на помидоры продолжается уже вторую неделю и связано со значительным снижением предложения овоща на фоне высокого спроса на тепличные томаты. Из-за погодных факторов созревание овоща существенно замедлилось на большинстве стационарных тепличных комбинатов Украины. В то же время поставки из пленочных теплиц прекратились вовсе.
В результате партии тепличных помидоров поступают на рынок нестабильно и в недостаточных объемах. При этом импортной продукции также не хватает, хотя ее поставки постепенно растут.
Несмотря на очередное подорожание, сейчас тепличные помидоры в Украине стоят в среднем на 18% дешевле, чем в середине октября 2025 года.
Цены на помидоры в супермаркетах Украины
В "Сильпо" помидоры стоят 87,5 грн за килограмм.
Помидоры на развес в Varus продают по 84,9 грн/кг.
В АТБ за килограмм тепличных томатов из Турции просят 89,89 грн.
Цены на продукты в Украине – последние новости
В ряде торговых сетей цены на куриные яйца выросли на 15% за месяц. Если же считать с начала сентября, отдельные позиции по яйцам подорожали целых 35%.
Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко прогнозирует, что стоимость куриного мяса осенью вырастет не более чем на 5%. Курица в Украине не дорожает из-за низкой покупательной способности населения.