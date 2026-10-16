Ле Пен внезапно захотела приехать в Украину на встречу с Зеленским

Ле Пен заявила, что у Франции больше нет возможностей помогать Украине финансово.

Марин Ле Пен, баллотирующаяся в президенты Франции от ультраправой партии "Национальное объединение", рассказала о своем отношении к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и выразила готовность приехать в Украину.

В видео, опубликованном на канале Clash Report, она отметила, что "лично ничего не имеет против" Зеленского, однако у Франции больше нет возможностей помогать Украине. Она заявила, что готова встретиться в Украине с Зеленским и обсудить этот вопрос.

"Лично против господина Зеленского я ничего не имею, и мы могли бы вполне конструктивно обсудить этот вопрос в любое удобное для него время. Я хочу сказать ему следующее: у нас больше нет финансовых возможностей для оказания помощи, которая до сих пор обходилась нам в 6 миллиардов евро ежегодно… Если господин Зеленский хочет обсудить это, я с радостью приеду в Украину", - заявила она.

Видео дня

Ле Пен также добавила, что Франция, скорее всего, продолжит оказывать военную помощь Украине в виде поставок техники, однако не в финансовом плане.

"Мне хотелось бы иметь возможность помогать Украине финансово… Однако мы больше не можем позволить себе не направлять средства, уплаченные нашими гражданами, на решение их собственных проблем и преодоление трудностей, с которыми они сталкиваются", - завила она.

Марин Ле Пен и Украина - последние новости

Ранее лидер французских ультраправых заявила, что Париж перестанет выделять средства Киеву в случае ее победы на президентских выборах в следующем году.

В ответ на это Зеленский подчеркнул, что Украина "всегда возвращает долг" и сотрудничество выгодно обеим сторонам, а не только Киеву. В частности, он отметил, что Украина уже помогла Франции, как и другим союзникам, адаптировать их вооружение, сделав его более эффективным.

Вас также могут заинтересовать новости: