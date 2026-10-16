Часть Киева осталась без света: в столице ввели экстренные отключения

В результате вражеской атаки накануне произошло масштабное отключение электроэнергии у потребителей.

В Киеве сегодня, 16 октября, из-за атаки России на энергообъекты введены экстренные отключения. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", – отметили в ДТЭК.

Вечером 15 октября "Укрэнерго" сообщало, что в результате очередной российской атаки на объект критической энергетической инфраструктуры в отдельных районах Киева и области произошло масштабное отключение электроэнергии у потребителей.

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Оценку последствий повреждений и оперативные аварийно-восстановительные работы тогда смогли начать только после отбоя воздушной тревоги, которая продолжалась в Киевской области.

Ситуация в энергетике Украины – последние новости

16 октября в части регионов Украины введены ограничения на потребление электроэнергии. Графики отключения света для населения будут действовать в объеме от половины до двух очередей (что означает продолжительность 2–8 часов).

Энергетический эксперт Юрий Корольчук сообщил о нехватке резервного оборудования у энергетиков. Это может привести к более длительному ремонту поврежденных энергообъектов и, соответственно, к более длительным отключениям света у потребителей.

В Украине нет дефицита электроэнергии, но из-за поврежденных ЛЭП она не доходит до потребителя. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что продолжительность отключений света зимой в значительной степени будет зависеть от возможности противостоять средствам поражения российских оккупантов, а не от генерации.

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