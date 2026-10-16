ТЦК отказал в отсрочке мужчине, ухаживавшему за больной мамой: что решил суд

Суд пришел к выводу, что истец не доказал наличие правовых оснований для получения отсрочки.

ТЦК отказал мужчине в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации из-за необходимости ухаживать за матерью с инвалидностью II группы. Причиной этого является то, что у мужчины есть сестра, которая может присматривать за матерью.

Мужчина подал иск в Тернопольский административный суд, подробности решения которого публикует "Судебно-юридическая газета". Отмечается, что истец просил суд признать решение ТЦК противоправным и отменить его.

Также он просил суд обязать ТЦК пересмотреть решение.

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Издание отмечает, что пункт 13 части первой статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает отсрочку для мужчин, ухаживающих за лицами с инвалидностью, при условии отсутствия других лиц.

На этом фоне суд постановил, что проживание сестры за границей не освобождает её от обязанности содержать мать и заботиться о ней. Поэтому суд пришел к выводу, что истец не доказал наличие правовых оснований для получения отсрочки и полностью отказал в удовлетворении административного иска.

Мобилизация в Украине: важные новости

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в Украине ТЦК начали силой забирать военнообязанных мужчин из их домов. По его словам, на данный момент зафиксировано около 10 таких случаев. По его мнению, сотрудники ТЦК в настоящее время проверяют, какова будет юридическая реакция на такие действия.

Отметим, что, по данным народных депутатов, Кабмин утвердил изменения в правилах бронирования военнообязанных. Согласно проекту, власти планируют снизить лимиты на бронирование для предприятий в сферах ОПК, энергетики, теплоснабжения, водоснабжения и управления бытовыми отходами.

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