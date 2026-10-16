В Москве авиационный 'апокалипсис': отменены и задержаны сотни рейсов

Аэропорт "Домодедово" не работал более 7 часов, "Жуковский" – почти 6,5 часов, а "Внуково" и "Шереметьево" – примерно 5,5 часов.

Поздно вечером 15 октября Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приостановило работу всех четырех аэропортов московского авиаузла из-за атак украинских БПЛА. Ограничения коснулись как приёма, так и отправления самолётов, сообщает The Moscow Times.

К утру 16 октября в московских аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов. Во "Внуково" ограничения затронули как минимум 66 рейсов на вылет и прилет, а в "Шереметьево" – 79.

Аэропорт "Домодедово" не работал более 7 часов, "Жуковский" – почти 6,5 часов, а "Внуково" и "Шереметьево" – примерно 5,5 часов.

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"Аэрофлот" объявил о переносе и отмене части рейсов из-за ограничений в работе аэропортов. Авиакомпания перенаправила ряд самолетов на запасные аэродромы, в частности в Нижний Новгород. Оттуда пассажиров планируют доставлять в Москву на автобусах.

Резервным аэропортом стал и "Пулково" в Санкт-Петербурге, который принял 25 рейсов, следовавших в Москву. Среди них был самолет FlyDubai из Дубая. Его пассажиры провели на борту четыре часа, после чего им предложили добраться до столицы на автобусе. В то же время сам аэропорт "Пулково" также работал с перебоями из-за атаки беспилотников. Там отменили или задержали 37 вылетающих рейсов и ещё девять – прилетающих.

По данным Flightradar, во время атаки с аэродрома "Чкаловский" под Москвой, обслуживающего правительственные нужды, вылетели семь самолетов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вечером 15 октября и в ночь на 16 октября российская ПВО сбила 94 БПЛА.

Украина атакует московские аэропорты – последние новости

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское воздушное пространство становится полностью опасным. С таким заявлением он обратился к международным партнерам и авиакомпаниям, осуществляющим рейсы в российские города.

Только с начала октября Москва пережила несколько масштабных сбоев в работе пассажирских авиаперевозок, а именно в ночь с 9 и 14 октября. Так, после начала массированной атаки украинских дронов на Москву вечером 13 октября было задержано или отменено более 500 авиарейсов. Во время одной из атак в Москве не смог приземлиться даже самолет Владимира Путина, возвращавшийся с саммита СНГ в Туркменистане.

15 октября источники The Atlantic сообщили, что украинская операция M&Ms, направленная на парализацию работы российских аэропортов, последствия которой жители Москвы и других крупных городов ощутили в октябре, – это лишь начало. По словам собеседников издания, в ближайшее время операция перейдет на новый, значительно более масштабный этап.

По словам собеседников издания, ВСУ планируют применять дроны с искусственным интеллектом, способные обходить системы ПВО и напрямую атаковать аэропорты. Источники подчеркнули, что такие беспилотники планируется производить в больших объемах.

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