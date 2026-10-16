'Измены нет': Корецкий прокомментировал изменения в правилах бронирования

Он подчеркнул, что для оборонных и энергетических предприятий кардинальных изменений не будет.

Постановление, касающееся правил отсрочки от призыва военнообязанных на время мобилизации и военного положения, еще находится в процессе проработки. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

"Она обязательно будет доработана, принята и обнародована. Никакой измены там нет", – подчеркнул глава правительства.

По его словам, в настоящее время тот скепсис, который обсуждается в обществе, не имеет под собой оснований, поскольку на сегодняшний день "нет никаких официальных решений, нечего критиковать сейчас". При этом премьер подчеркнул, что бесспорным фактом является то, что система мобилизации и бронирования требует совершенствования.

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"Генштабу нужны военные – это факт. Поэтому именно так мы сейчас и работаем", – добавил Корецкий.

Он подчеркнул, что критически важным предприятиям ничего не угрожает, особенно предприятиям оборонного и энергетического комплексов.

"Могу с уверенностью сказать, что для этих людей и производств никаких радикальных изменений не будет", – подчеркнул он.

Корецкий отметил, что довольно странной является формулировка о 100%-ном бронировании военнообязанных на предприятии.

"Это создает возможности для манипуляций. Если у тебя 100%, то это означает, что ты можешь бесконечно увеличивать штат и бронировать людей, независимо от того, работает ли человек ремонтником, энергетиком или нет. И эта система, к сожалению, уже приобрела большой масштаб", – подчеркнул премьер.

Он считает, что это единственная причина, по которой речь идет о возможности пересмотра 100%-ной нормы бронирования. Корецкий подчеркнул, что злоупотреблений в этом вопросе много и каждый месяц "десятки тысяч" людей продолжают бронировать. Глава правительства привел пример, в частности, подрядчика, сотрудники которого на 100% освобождены от мобилизации, поскольку предприятие выполняет работы для "Укрэнерго".

"Когда мы подробно разобрались, оказалось, что из 100 человек только 20 действительно выполняют работы для "Укрэнерго", а остальные 100 забронированы, и дальше это просто бизнес – они занимаются какими-то бизнес-проектами", – подытожил Корецкий.

Бронирование в Украине – последние новости

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что Кабинет министров планирует изменить правила бронирования военнообязанных на время мобилизации и военного положения. По его данным, количество отсрочек сократится, а министерства больше не будут принимать решения об отсрочках (этим займется специальный Координационный центр).

Он писал, что проект изменений предусматривает пересмотр предельного количества работников, которых могут забронировать отдельные предприятия. В частности, для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики максимальный уровень бронирования предлагают снизить со 100% до 85%. Для предприятий теплоснабжения, водоснабжения и обращения с бытовыми отходами лимит резервирования могут сократить с 75% до 60%.

По его словам, базу для расчета 50% резервирования для остальных предприятий также могут сократить. Работников, имеющих отсрочку (студентов, ухаживающих за детьми, родителей троих детей), больше не будут учитывать. Таким образом, если раньше на предприятии было 100 работников и можно было забронировать 50, то после изменений при базе в 80 человек лимит составит 40 человек.

В свою очередь председатель союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что новые правила бронирования могут иметь тяжелые последствия для украинской энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

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