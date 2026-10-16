РФ ни на минуту не соблюдала перемирие, готовятся новые санкции, - фон дер Ляйен

Она также подчеркнула, что Европа не снимет никаких санкций с РФ до окончания войны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии, но РФ его не соблюдала. Об этом она сообщила во время совместного выхода к журналистам с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Европейского совета Антониу Коштой.

"Конечно, мы поддерживаем инициативу президента Трампа о прекращении энергетических ударов. Но мы увидели, что Россия не соблюдала её ни минуты. Напротив, Россия усилила агрессию, и поэтому мы должны усилить давление на Россию. Мы работаем над новым пакетом санкций. И говорим совершенно прямо: мы не снимем никаких санкций, пока Россия не прекратит войну", – заявила глава Еврокомиссии.

В то же время Зеленский заявил, что Украина хочет как можно скорее закончить войну. Впрочем, подчеркнул он, Россия не демонстрирует признаков готовности к диалогу.

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"Именно поэтому мы должны готовиться к зиме. "Зимний пакет" включает не только энергетику, но и противовоздушную оборону и финансирование. И я благодарен за то, что Европейский Союз стоит рядом с нами. Я очень благодарен за ту огромную поддержку, которую мы получаем от Европейского совета, Комиссии и от лидеров – настоящих лидеров. Они поддерживают нас с самого начала этой войны. Это чрезвычайно важно, и мы рассчитываем на их поддержку", – сказал Зеленский.

Давление Европы на РФ

Напомним, 12 октября Европейский Союз ввел 22-й пакет санкций против Москвы. Эти ограничения в отношении около 1,6 тысячи представителей российского военно-промышленного комплекса стали самыми масштабными с начала войны.

В то же время президент Владимир Зеленский ранее признал, что хотя санкции Европы против РФ и больно бьют по России, однако они не останавливают войну против Украины. Президент подчеркнул важность давления на Москву именно со стороны США.

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