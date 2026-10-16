РФ ударила беспилотниками по Харькову: двое человек погибли, много пострадавших

На данный момент известно о 14 пострадавших.

В результате вражеской атаки на Шевченковский район Харькова погибли два человека, есть много пострадавших. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его информации, армия РФ атаковала беспилотником Шевченковский район Харькова. Сначала Синегубов заявил о трех погибших. Позже он уточнил, что одного мужчину удалось реанимировать, сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии в операционной. За его жизнь борются врачи.

По его информации, пострадали 14 человек. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Продолжается ликвидация последствий обстрела.

Видео дня

Как отметил Синегубов, оккупанты также нанесли удар дроном по Индустриальному району города. Возник пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.

Другие вражеские атаки на Харьков

13 октября армия РФ атаковала Харьков, под ударом оказались жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры в Холодногорском и Шевченковском районах города. В частности, была повреждена жилая многоэтажка – там обрушился целый подъезд. Под завалами нашли тела четырех погибших, пострадали 11 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: