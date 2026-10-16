От ночной съемки до мощного зума: названы лучшие смартфоны для фото в 2026 году

Выбор зависит от того, какие задачи стоят на первом месте.

Издание Amateur Photographer обновило рейтинг лучших смартфонов для фотографии в 2026 году. В список вошли флагманы Samsung, Apple, Google, Xiaomi и Honor, которые отличаются качеством снимков, возможностями зума, ночной съемкой и инструментами обработки изображений.

По мнению авторов рейтинга, современные смартфоны зачастую превосходят недорогие компактные фотоаппараты во многих повседневных сценариях. Они позволяют снимать с помощью сверхширокоугольных объективов и телеобъективов с зумом, а также используют впечатляющие технологии вычислительной фотографии для улучшения снимков.

Лучшим камерофоном в целом признали не iPhone 18 Pro, а Galaxy S26 Ultra. Смартфон оснащен основной камерой на 200 мегапикселей, сверхширокоугольным модулем на 50 Мп и двумя телеобъективами с трехкратным и пятикратным оптическим приближением.

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Обозреватели отмечают высокую детализацию снимков, естественную цветопередачу и хорошие результаты при слабом освещении. Смартфон также предлагает богатые возможности видеосъемки, включая запись в разрешении 8K, и инструменты редактирования фотографий на основе искусственного интеллекта.

Из минусов выделили высокую цена, относительно небольшие изменения по сравнению с предыдущим поколением и не самые впечатляющие возможности макросъемки.

iPhone 18 Pro и 18 Pro Max стали самыми технологичными камерофонами Apple. Обе модели получили одинаковую систему камер, поэтому выбор между ними зависит прежде всего от предпочтений по размеру корпуса и экрана.

Главным нововведением стала основная камера на 48 Мп с переменной диафрагмой f/1.4–f/4. Это позволяет точнее контролировать количество света и добиваться различных эффектов при съемке. Также владельцам доступны ручные настройки выдержки, баланса белого и диафрагмы.

Смартфоны поддерживают запись видео в 4K с частотой до 120 кадров в секунду. Обозреватели высоко оценили возможности камер и встроенные инструменты обработки снимков, однако отметили, что в макросъемке Apple продолжает уступать некоторым Android-флагманам.

В список также вошли:

Honor Magic 8 Pro – лучший смартфон для ночной съемки. Его 200-Мп камера с телеобъективом, оптической стабилизацией изображения и трехкратным увеличением 3,7x позволяет получать детализированные кадры даже при недостаточном освещении.

iPhone 16 Pro и Pro Max – лучший выбор среди подержанных iPhone. Обе модели оснащены основной камерой на 48 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп и телеобъективом с пятикратным оптическим увеличением.

Samsung Galaxy Z Fold7 – лучший складной камерофон. По сравнению с предыдущими складными смартфонами Samsung эта модель предлагает более серьезные возможности для фотографии, включая основной модуль на 200 Мп – точно такой же, как у Galaxy S26 Ultra

Google Pixel 10 Pro и Pro XL – лучшие для съемки с помощью ИИ. Помимо 5-х оптического зума, доступны дополнительные режимы увеличения, а алгоритмы обработки сохраняют детализацию при съемке удаленных объектов. Эксперты также отметили качественную ночную съемку.

Xiaomi 17 Ultra – для опытных фотографов. Смартфон оснащен системой камер, разработанной при участии Leica, и выделяется крупным основным сенсором размером 1 дюйм. Amateur Photographer считает его наилучшим выбором, если главным критерием является качество встроенной камеры.

Oppo Find X9 Ultra – лучший для макросъемки. Телеобъектив 200 Мп позволяет снимать макро с расстояния около 15 см, а дополнительная телефотокамера 50 Мп дает возможность фотографировать удаленные объекты без значительной потери качества.

Ранее специалисты ComputerBase подвели итоги большого "слепого" теста камер смартфонов. И лидерами оказались вовсе не флагманы Samsung и Apple.

УНИАН рассказывал, что Android-бренды активно готовят смартфоны с фронтальной камерой 100 Мп и квадратным сенсором формата 1:1. Такая конструкция должна составить конкуренцию Apple Center Stage в iPhone.

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