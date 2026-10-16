После атак РФ Луцк погрузился в блэкаут: в мэрии дали прогноз по восстановлению света

В городе может не быть света как минимум сутки, предупреждают в мэрии.

Ситуация с электроснабжением в Луцке после российских обстрелов остается сложной. Горожан призывают быть готовыми к тому, что света может не быть как минимум 24 часа. Об этом сообщил секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский.

"Сложные вторые сутки в Луцке, электроснабжение в городе отсутствует. Будем надеяться, что в ближайшее время свет восстановят, но я думаю, что нужно готовиться к отсутствию света в течение как минимум 24 часов. Если восстановят быстрее, то слава Богу. Но хотел бы попросить всех подготовиться", – сказал чиновник.

Он также отметил, что система водоотведения работает, вода подается на все объекты, но с низким давлением, поэтому жители верхних этажей многоэтажек могут остаться без воды.

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По информации секретаря горсовета, больницы, котельные, водоканал и другие коммунальные службы продолжают работать от генераторов.

Разумовский добавил, что электротранспорт в городе не работает. Его движение возобновят, когда восстановят электроснабжение.

Вражеские атаки на Волынь

В течение последних нескольких дней армия РФ усилила атаки реактивными дронами на Волынскую область.

По данным Волынской ОВА, вечером 15 октября обломками сбитого беспилотника в Луцкой общине были повреждены линии электропередач. В связи с этим возникли перебои с электро- и водоснабжением.

По состоянию на утро 16 октября сообщалось, что без электроснабжения остаются 270 тысяч абонентов.

Также в результате атаки дронов на предприятие в поселке Маневичи Волынской области погиб человек, еще восемь получили травмы. Существует угроза выброса аммиака.

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