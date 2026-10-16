В Украине закрывается большая сеть магазинов после 13 лет работы

Российские обстрелы стали не единственной причиной приостановки деятельности.

Одна из крупнейших сырных сетей в Украине, компания "Сырное королевство", приостановила работу магазинов, сообщается на официальном сайте.

Сеть работала 13 лет и насчитывала в Украине 84 магазина. Причинами приостановки деятельности стали обстрелы со стороны российских оккупантов, потеря торговых точек в прифронтовых городах и миллионные убытки. Об этом сообщила совладелица "Сырного королевства" Любовь Николаева, пишет liga.net.

В то же время на работу компании также повлияло усиление конкуренции на рынке. Европейские сыры начали продавать обычные супермаркеты, а украинские крафтовые производители предлагают все больше альтернатив.

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В ассортименте продукции компании были представлены разнообразные сыры, в том числе голландские и с плесенью, закуски к вину, соусы и алкоголь, а также подарочные наборы.

Удары России по бизнесу в Украине – последние новости

В результате ударов российских оккупантов по складам компании АТБ доставка товаров в магазины торговой сети происходит с задержками. Однако о дефиците товаров пока речь не идет. В то же время в компании уверяют, что не планируют сокращать персонал.

Неделю назад РФ нанесла удар по производственному цеху украинского бренда женской и детской верхней одежды Mangelo в Харькове. В компании сообщили, что почти всё, что находилось на производстве, было утрачено. Однако бренд не планирует прекращать работу и обещает вернуться к производству одежды.

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