В Киеве начался отопительный сезон, но не во всех районах, – Кличко

В двух районах столицы пока ведутся восстановительные работы.

В Киеве с сегодняшнего дня, 16 октября, начинается отопительный сезон. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня, 16 октября, в экстремальных условиях из-за постоянных обстрелов мы начинаем отопительный сезон. Сначала, как обычно, – для учреждений социальной сферы (в частности, в больницах, школах, детских садах)", – говорится в сообщении.

Кличко подчеркнул, что пока тепло не будет подаваться в части Днепровского и Дарницкого районов, где недавно был серьезно поврежден энергообъект. Там продолжаются восстановительные работы.

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Подключение учреждений социальной сферы к отоплению будет происходить по индивидуальным заявкам их руководителей, добавил мэр.

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Недавно директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил, что наиболее проблемными районами Киева зимой будут те, которые отапливаются крупными ТЭЦ. Прежде всего это касается Голосеевского района и части Печерского. В зоне риска также находятся Днепровский, Дарницкий и Соломенский районы.

Российские оккупанты в ночь на 14 октября атаковали сразу три крупные киевские ТЭЦ, которые обеспечивают большую часть столицы теплом зимой. Однако пока нет никаких оснований говорить, что это каким-то образом повлияет на начало отопительного сезона в Киеве, считает энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

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