'Теряем преимущество': ВСУ раскрыли, как инцидент со Starlink повлиял на фронт, - Newsweek

Ограничения Starlink меняют баланс сил не в пользу ВСУ.

Инцидент с ограничением скорости Starshield – военной версии Starlink, привел к тому, что украинские силы обороны потеряли важнейшее преимущество на фронте, и баланс сил сместился в сторону России. Военные ВСУ рассказали Newsweek о влиянии этог инцидента на поле боя.

Так, украинский военнослужащий Егор, находящийся недалеко от города Купянск, рассказывает, что около 6 часов утра в среду, заметил, что военная версия системы Starlink работает со сбоями на управляемом им беспилотнике.

Он рассказал Newsweek, его подразделение внезапно потеряло связь с дроном, несущим взрывчатку, который уже направлялся к российскому логистическому объекту, выбранному Украиной в качестве цели.

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"Беспилотник, находившийся в небе над Харьковской областью, автоматически снизил скорость, и военным удалось восстановить связь. Однако было уже поздно: возможность поразить цель вовремя была упущена, а заряд аккумулятора дрона стремительно истощился из-за того, что аппарату пришлось преодолевать более длинный путь на меньшей скорости", - говорится в статье.

Позднее в среду стало известно, что для Starshield был установлен лимит скорости: не более 160 км/ч. Благодаря этому российская система обороны получает больше времени на обнаружение приближающихся угроз, что позволяет ей легче их перехватывать.

Изменение баланса сил

"Для украинских операторов БПЛА, наносящих удары по логистике противника, эти ограничения Starlink частично меняют баланс сил не в нашу пользу", – рассказал Newsweek Егор.

Он добавил, что после первого инцидента с его дроном в среду утром команда предприняла еще одну попытку – и ситуация повторилась. Поняв, что проблема связана с ограничением скорости, операторы попытались продолжить выполнение задач, используя дроны на более низкой скорости.

Однако из-за этого беспилотникам требуется больше времени, чтобы добраться до важнейших путей снабжения российских войск; кроме того, им становится сложнее поражать военную технику, которую Москва перевозит через захваченные ею территории Украины.

"Речь идет не просто о полной потере видеосигнала или управления, – поясняет Егор. – Мы теряем преимущество в скорости, которое раньше позволяло нам быстро и эффективно достигать целей и наносить по ним удары".

В реальных боевых условиях, добавил он, это может стать решающим фактором: от этого зависит, будет ли миссия успешной или провальной.

Проблема со Starlink - последние новости

В ночь на 14 октября компания SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink во время движения в Украине.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск ранее уточнил, что поскольку системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем, любые ограничения скорости или порядка использования определяются американскими военными или президентом.

Reuters сообщает, что приказ об ограничении поступил из Белого дома, однако кто именно отдал приказ, до сих пор неизвестно.

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