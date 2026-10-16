С января прошлого года США не выделили Украине ни копейки помощи, – Сикорский

Он также заявил, что Путин должен понести ответственность за войну в Украине.

С января 2025 года Соединенные Штаты не выделили ни копейки на оборону Украины. Финансированием этих нужд занимается Европа. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает ClashReport.

Он также прокомментировал вопрос обмена разведданными с США. По словам Сикорского, у Украины есть и другие источники получения такой информации.

Сикорский также сделал ряд заявлений в отношении РФ. В частности, он заявил, что у Путина есть ряд политиков в Европе, в том числе "один немецкий канцлер", которые получают от Кремля деньги, работая в интересах России. Кроме того, глава польского МИД заявил, что Путин разрушает будущее своей страны ради собственной безумной цели – покорить Украину. По словам Сикорского, РФ для этого даже позволила Китаю захватить свой рынок, чтобы и в дальнейшем финансировать войну против Украины.

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"Путин начал эту войну, и он понесёт за это ответственность. Россия не имеет права оккупировать Украину, которая была мирным государством", – подчеркнул Сикорский.

Что этому предшествовало

Отметим, что заявление Сикорского о том, что США не помогают Украине, прозвучало на фоне скандала между Киевом и Вашингтоном. Трамп, в частности, требует от Украины прекратить наносить удары по российским НПЗ, поскольку это якобы влияет на мировые цены на дизельное топливо. Также Трамп заявил, что не хочет иметь дело с Зеленским, и добавил, что если мирное соглашение с РФ и будет заключено, то без действующего украинского президента.

Отметим, что в настоящее время СМИ сообщают о том, что США предложили Украине, РФ и Европе новый формат мирного договора. Он будет включать гарантии безопасности для Киева, а также реинтеграцию России, Украины и Европы посредством энергетического соглашения. Это соглашение также будет предусматривать прекращение войны на линии фронта, как того просит Украина. Но в то же время оно потребует от Киева признать оккупированные земли частью территории РФ.

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