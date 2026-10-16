Новые отключения электроэнергии в шести областях: Минэнерго объяснило причины отключений

Из-за последствий российских атак в некоторых регионах Украины ввели почасовые отключения электричества и ограничения мощности.

В результате обстрелов и боевых действий по состоянию на утро 16 октября зафиксированы новые отключения электроэнергии в шести областях: Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

"Ночью и утром Россия атаковала ряд энергетических объектов в Киеве, Киевской, Волынской, Одесской и Ривненской областях. В результате часть потребителей осталась без света", – сообщил он во время брифинга.

Некрасов добавил, что из-за непогоды без света остаются 12 населенных пунктов в Полтавской и Сумской областях. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

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По его словам, из-за повреждений энергетической инфраструктуры в некоторых регионах сегодня применяются почасовые отключения электроэнергии, а также ограничивается потребление для промышленности и бизнеса.

Узнать актуальные графики отключений и проверить возможные изменения в электроснабжении можно на официальных ресурсах операторов систем распределения в соответствующих регионах.

Отключения света в Украине – главные новости

Россия начала массированные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру еще в сентябре – раньше, чем в предыдущие годы. Цель оккупантов – нанести максимальный ущерб энергосистеме Украины в преддверии отопительного сезона.

По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), РФ стремится ослабить украинскую энергетику, прежде чем Украина сможет разработать и внедрить более эффективные средства защиты от российских ударов.

Как сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, на данный момент практически невозможно спрогнозировать, как долго продлятся отключения электроэнергии зимой. По его словам, многое будет зависеть от способности Сил обороны Украины противодействовать российским средствам поражения.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук обратил внимание на дефицит резервного оборудования у энергетиков. Это может замедлить ремонт поврежденных энергообъектов и, соответственно, привести к более длительным отключениям электроэнергии для потребителей.

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