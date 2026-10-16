Омывается океаном со всех четырех сторон: Трамп сделал новое заявление про Крым

Трамп назвал Крым самой ценной территорией Украины.

Нынешний президент США Дональд Трамп обвинил бывшего американского президента Барака Обаму в том, что именно из-за него Украина потеряла полуостров Крым.

"Это началось тогда, когда Барак Обама позволил им отдать Крым. Крым – это самая ценная часть Украины", – поделился своим мнением Трамп в интервью Newsmax.

При этом американский президент допустил очередную географическую ошибку, заявив, что временно оккупированный украинский полуостров омывается океаном:

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"Он омывается океаном со всех четырех сторон. Это очень хорошая земля. Я застройщик. Я знаю… я точно разбираюсь в хорошей земле".

Отметим, что в этом же интервью президент США в очередной раз обвинил Зеленского в том, что тот не готов договариваться с Кремлем. Также Трамп заявил, что мирное соглашение между Украиной и РФ будет заключаться без участия Зеленского.

Проблемы Трампа с географией

Это не первое ошибочное географическое заявление президента США Дональда Трампа. В августе 2025 года он заявлял, что Крым по размерам почти такой же, как американский штат Техас. Однако площадь штата Техас составляет более 695 000 квадратных километров, а Крыма – 27 000 кв. км. Тогда он также заявлял, что Крым омывается океаном.

Отметим, что известный украинский врач, педиатр Евгений Комаровский ранее заявлял, что у президента США наблюдаются явные признаки деменции. Однако сам Трамп не признает наличия каких-либо проблем со здоровьем.

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