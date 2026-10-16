Премьер Чехии обвинил Трампа в том, что он подвел Европу

Как считает чешский премьер, Европа оказалась вне игры, поскольку Трамп подвел ее.

Европе необходимо принять меры в ситуации, когда президент США Дональд Трамп пошел на сделки с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе. По его мнению, в настоящее время Европа не пытается каким-либо образом проявлять активность.

"Я думаю, что все мы стремимся к миру. Я не говорю, что мир означает принятие каких-то российских идей, но факт заключается в том, что война продолжается, Европа вне игры, а Трамп, путем ведения бизнеса с Путиным, на самом деле подвел нас и мы должны что-то делать", - подчеркнул Бабиш.

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При этом он обеспокоен тем, что "в европейском бюджете заложено 100 млрд евро для Украины", поскольку, по его мнению, средства должны предоставляться в виде внешнего займа, а не в рамках многолетней финансовой программы Евросоюза, где у государств-членов не хватает средств.

"По моему мнению, эти средства должны быть исключены (из бюджета - ред.)", – сказал Бабиш.

Вместе с тем он убежден, что Евросоюзу "нужно договориться о том, что будет дальше, если будет какая-то договоренность, потому что президент Зеленский точно столкнется с тем, что у него нет денег".

Таким образом, как сказал чешский премьер, ему будет интересно, к какому решению придут главные европейские лидеры по вопросу Украины.

Дизельное соглашение Трампа и Путина

Как сообщило УНИАН, 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с главой РФ Владимиром Путиным о том, что Россия немедленно поставит сотни тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки.

В свою очередь, президент Украины возмутился тем, что Трамп помогает Путину заработать дополнительные средства на войну против Украины.

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