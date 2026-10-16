Тревел-экперты рассказали об одной категории вещей, которые не стоит брать с собой в поездку

Туристов призвали не паковать в чеможан вещи "на всякий случай".

Собираясь в поездку, большинство туристов стараются максимально оптимизировать содержимое своего багажа.

Сразу пять экспертов по путешествиям дали один и тот же совет, как освободить место в багаже: оставьте дома вещи, которые вы берете "на всякий случай", пишет Express.

"Многие путешественники жалеют, что взяли с собой кучу вещей "на всякий случай" – они лишь занимают драгоценное место в багаже. Прежде чем положить что-то в чемодан, спросите себя: действительно ли вы будете это носить и сочетается ли эта вещь как минимум с двумя другими предметами вашего гардероба? Если ответ отрицательный – скорее всего, брать ее не стоит. Выбирайте универсальные вещи, которые легко комбинировать друг с другом, и придерживайтесь простой цветовой гаммы – тогда все элементы будут гармонично смотреться вместе", – советует директор по работе с клиентами в компании Good Business Travel Наташа Инглис.

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Президент компании International Citizens Insurance Джо Кронин придерживается того же принципа, опираясь на свой многолетний опыт путешествий.

"Я оставляю дома весь гардероб, собранный "на всякий случай". Проведя годы в разъездах – от Токио до Буэнос-Айреса, – я понял, что лишняя пара обуви или запасная куртка почти никогда не идут в ход. Постирать вещи можно практически везде, а если я что-то действительно забуду, то всегда смогу купить это на месте – зачастую дешевле, чем доплачивать за перевес багажа", – пояснил он.

Тем временем основатель компании BharatFare Аман Тхакран добавляет, что вещи "на всякий случай" часто берут для ситуаций, "которые никогда не случаются". Вместо этого он выбирает вещи, которые можно носить в разных сочетаниях.

В свою очередь учитель на пенсии Джим Веббер, ведущий туристический блог Travelwidstom, считает, что стирка – лучший способ минимизировать количество вещей в длительных поездках.

С ним согласен и основатель компании Tanzania Safaris Вамми Кихауле, который также советует заранее узнавать, будет ли возможность постирать вещи в вашем месте проживания.

"В большинстве отелей и лоджей одежду стирают ежедневно и возвращают уже к вечеру того же дня. Так что трех рубашек вполне хватит на 10 дней. Уточните в отеле, есть ли у них ежедневная стирка – это позволит сократить количество вещей в вашем багаже ​​вдвое. Кроме того, вес критически важен для небольших самолетов, выполняющих региональные рейсы: как правило, там действует ограничение в 15 кг, включая ручную кладь", – отмечает он.

Другие полезные советы туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее туристическое издательство Fodor's назвало восемь распространенных ошибок, которые дорого обзодятся туристам.

В свою очередь опытная стюардесса из Дании Силле Риделл, ведущая блог Travel with SilleRydell, назвала четыре вещи, которые ни в коем случае нельзя надевать в самолет.

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