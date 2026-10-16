США продлили разрешение на деятельность АЗС 'Лукойл' за пределами России

Срок действия разрешения продлен до апреля 2027 года.

Министерство финансов США продлило действие специального разрешения, позволяющего сети российских автозаправочных станций "Лукойл" продолжать работу за пределами России, несмотря на действующие санкции, сообщается на сайте американского финансового ведомства.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдает связанную с Россией Генеральную лицензию 128D "Разрешение на определенные операции с участием розничных автозаправочных станций "Лукойл", расположенных за пределами России"; а также связанную с Россией Генеральную лицензию 130B "Разрешение на операции с участием определенных организаций "Лукойл" в Болгарии", – говорится в сообщении.

Речь идет об ограниченном исключении из санкционного режима, введенном в 2025 году в отношении крупнейших российских нефтяных компаний. Специальное разрешение распространяется примерно на 2000 автозаправочных станций в Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в США. Срок действия разрешения в настоящее время продлен до 24 апреля 2027 года.

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Санкции против "Лукойла" и "Роснефти" Вашингтон ввел, чтобы ограничить доходы России, которые она может использовать для финансирования войны против Украины. В то же время полное прекращение работы российских АЗС могло бы вызвать перебои на топливных рынках, поэтому США разрешили компаниям продолжать деятельность в определенных пределах.

Санкции против России – последние новости

В апреле США уже продлили действие специального разрешения для "Лукойла" до 29 октября 2026 года.

22 октября 2025 года США объявили о введении санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти". Тогда "Лукойл" начал поиск потенциальных покупателей для своих международных активов.

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