Германия выделит Украине €50 миллионов на восстановление ЧАЭС: хватит ли этого

Станции требуется ремонт после нападения российских оккупантов.

Германия выделит Украине 50 миллионов евро на восстановление Чернобыльской АЭС, заявил министр финансов Германии Ларс Клингбейль, сообщает Reuters.

По словам немецкого чиновника, этот вопрос в настоящее время рассматривается парламентом и, как ожидается, будет одобрен до середины ноября.

"Вчера стало ясно, что все вовлеченные стороны осознают свою ответственность и желают внести свой вклад", – сказал Клингбейль.

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В свою очередь министр финансов Франции Ролан Лескюр заявил 15 октября, что страны G7 уже собрали 260 млн евро для Украины на восстановление Чернобыльской атомной электростанции.

Он сообщил, что 9 ноября в Париже состоится конференция, на которую соберутся доноры с целью привлечения дополнительных средств, поскольку полное восстановление станции, по оценкам, обойдется в 500 миллионов евро.

Накануне также стало известно, что Великобритания выделит более 20 млн евро на восстановление конфайнмента Чернобыльской АЭС. Об этом сообщило Министерство энергетики.

Помощь Соединённого Королевства станет частью международной программы, которую координирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в сотрудничестве с правительством Украины и странами-донорами G7.

Состояние конфайнмента на ЧАЭС – главные новости

В феврале 2025 года российские оккупанты нанесли преднамеренный удар по новому конфайнменту ЧАЭС над разрушенным 4-м энергоблоком. Удар был нанесен дроном с фугасной боевой частью. После поражения БПЛА и образования пробоины конструкция начала тлеть, что привело к нарушению герметичности конфайнмента.

В конце прошлого года заместитель технического директора по инфраструктуре ГСП ЧАЭС Сергей Кондратенко сообщал, что восстановление конфайнмента должно продлиться до конца 2026 года. К работе планируется привлечь специалистов из консорциума Novarka, который проектировал и строил арку конфайнмента.

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