РФ атаковала предприятие на Волыни: есть жертвы и угроза утечки аммиака

Известно об одном погибшем и восьми пострадавших.

В результате атаки вражеских дронов на предприятие в поселке Маневичи Волынской области погиб один человек, еще восемь получили травмы. Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк.

"Погиб один человек на частном предприятии "Агрофрукт ЛТД" в Маневичах. Еще восемь человек получили травмы. На данный момент пожар локализован, но не ликвидирован", – рассказал он.

Также чиновник отметил, что в результате атаки реактивного "Шахеда" пострадал гаражный кооператив в Луцкой общине. Горит хозяйственное здание. Предварительно – без пострадавших и погибших.

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Как добавил Романюк, без электроснабжения остаются 270 тысяч абонентов.

"Восстановительные работы продолжаются. Объекты критической инфраструктуры работают на резервных источниках питания", – сообщил глава ОВА.

Кроме того, поселковый голова Маневичей Александр Гаврилюк заявил об угрозе возможного выброса аммиака на одном из предприятий, расположенном в населенном пункте.

"В связи с возможной угрозой аварийной ситуации на одном из предприятий поселка, которая может сопровождаться выбросом аммиака в атмосферу, просим жителей сохранять спокойствие, быть внимательными и соблюдать правила безопасности", – написал он в Facebook.

Другие атаки на регионы Украины

Сегодня военные армии РФ атаковали дронами Харьков. В результате атаки на Шевченковский район погибли два человека, по меньшей мере 14 пострадали. За жизнь еще одного мужчины борются врачи.

Также РФ атаковала гражданскую инфраструктуру в Одесской области, в частности энергетический объект и предприятие по производству бытовой продукции – вспыхнули пожары, есть раненые.

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