'Мы за это платим': в МИД Германии раскритиковали ограничения Starlink для Украины

Вадефуль подчеркнул, что "Украина должна получить всю обещанную ей поддержку".

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал ситуацию с ограничением скорости работы службы спутниковой связи Starlink в Украине.

Как сообщает ntv, чиновник настаивает на скорейшей отмене этого ограничения.

Он напомнил, что часть технологии Starlink в Украине финансируется Германией. "И поэтому мы, конечно, настаиваем на том, чтобы она работала, раз мы за нее платим", – подчеркнул министр.

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Он также сказал, что "Украина должна получить всю поддержку, которую ей обещали".

Вадефуль признал, что на данный момент "нет полной картины" относительно причин ограничения доступа к Starlink. По его словам, у Германии есть вопросы к США по этому поводу, "которые мы уточним".

Проблемы со Starlink

В ночь на 14 октября компания SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink во время движения по территории Украины. По данным The Guardian, ограничение работы Starlink в Украине коснулось не только дронов на фронте, выполняющих наступательные миссии. Оно повлияло на работу большинства беспилотников, которые Украина использует для нанесения ударов в тылу фронта, и затруднило работу систем противовоздушной обороны, предотвращающих атаки России на Украину. Украина использует системы Starlink для наведения множества беспилотников средней дальности на цели – это важнейшая наступательная возможность на передовой.

Reuters сообщает, что приказ об ограничении поступил из Белого дома, однако кто именно отдал приказ, до сих пор неизвестно.

Сенаторы США отмечают, что ограничение могло быть введено на уровне Министерства обороны США, а не компании SpaceX, и требуют начать официальное расследование этого инцидента.

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