Windows 11 начнет блокировать некоторые флешки и диски: кого коснутся изменения

До января 2027 года пользователям и администраторам рекомендуется проверить внешние накопители и выявить те, что работают с ReFS.

Microsoft готовит новые ограничения для Windows 11 и Windows 10, которые затронут USB-накопители и флеш-накопители с файловой системой ReFS. С января 2027 года система по умолчанию начнет блокировать доступ к ним.

Компания объясняет это решение соображениями безопасности, однако для некоторых пользователей нововведение может стать неприятным сюрпризом при подключении диска, пишет ITHardware.

Первый этап изменений уже стартовал с октябрьским обновлением. Windows начала выявлять внешние диски с ReFS (Resilient File System) и записывать информацию о них в системный журнал событий под идентификатором 524. Пока это только предупреждение: система продолжает работать с такими накопителями, давая администраторам время проверить устройства и подготовиться к новым правилам.

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С января 2027 года ситуация изменится. После установки соответствующего обновления Windows будет по умолчанию блокировать подключение томов ReFS на внешних дисках, подпадающих под новую политику. Однако это не означает полного запрета: системные администраторы по-прежнему смогут отключить блокировку с помощью групповых политик или реестра Windows.

Стоит подчеркнуть, что это изменение касается не всех флешек и внешних дисков, а только тех, которые используют файловую систему ReFS. То есть популярные файловые системы NTFS, exFAT и FAT32 под него не подпадают. Поэтому большинству обычных пользователей беспокоиться не о чем. Тем не менее владельцам специализированных хранилищ стоит заранее проверить формат своих дисков и убедиться, что важные файлы останутся доступными после обновления.

ReFS – это файловая система Microsoft, разработанная для повышения надежности хранения данных. Она умеет обнаруживать повреждения и в определенных конфигурациях автоматически исправлять их. В первую очередь система предназначена для серверов, крупных хранилищ данных и сред виртуализации, а не для обычных USB-флешек.

Пользователям рассказали, как бесплатно продлить поддержку Windows 10 еще на год. Компания продолжает выпускать критические исправления для пользователей, подключивших программу Extended Security Updates (ESU).

Microsoft продолжает улучшать Windows 11, добавляя функции, о которых пользователи просили уже давно. В апреле в Windows 11 появилась опция бесконечной приостановки обновлений. Также в меню питания добавили отдельную кнопку для выключения или перезагрузки ПК без установки обновлений.

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