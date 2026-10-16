Украина и РФ планировали обмен пленными, но процесс затянулся: в чём причина

Россия затягивает этот процесс.

Между Украиной и РФ должен был состояться обмен военнопленными ещё некоторое время назад. Об этом сообщает Telegram-канал Ukraine context, который считается близким к главе Офиса президента, экс-руководителю ГУР МО Украины Кириллу Буданову.

"Обмен пленными должен был состояться ещё некоторое время назад. Об этом были соответствующие договоренности. Однако на фоне нового витка эскалации ударов РФ начала затягивать и этот процесс", – сообщили авторы канала.

Обмен пленными: что известно

Напомним, последний массовый обмен военнопленными между Украиной и РФ состоялся 19 августа. Тогда в Украину вернулись 103 военнослужащих. Среди освобожденных, кроме бойцов ВСУ, также были военные ВМС, ТРО, Нацгвардии и ГПСУ. Также во время обмена были освобождены несколько украинских офицеров.

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Вскоре после этого Украина провела еще один, менее масштабный обмен пленными ко Дню Независимости. Тогда домой вернулись 10 военных, которые считались пропавшими без вести. Президент тогда подчеркивал, что это был отдельный, специальный этап обмена бойцов, которые держали оборону в Донецкой области.

В сентябре президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. В РФ заявили, что в ходе этого разговора американский лидер договорился о необходимости продолжать обмены пленными. Подробности о дате обмена или возможном количестве тогда не сообщались.

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