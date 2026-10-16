Цены на бензин, дизель и автогаз в Украине растут: где самое дешевое топливо

Самую низкую цену на дизельное топливо в настоящее время предлагают "Днепронафта", "БРСМ-Нафта" и Brent Oil.

Розничные цены на топливо в Украине продолжают расти. Об этом сообщает Enkorr.

15 октября средние розничные цены на топливо продолжили расти. Дизельное топливо подорожало на 52 коп./л – до 99,59 грн/л, бензин прибавил 18 коп./л и стоил в среднем 89,69 грн/л. Сжиженный газ подорожал на 1,11 грн/л – до 48,28 грн/л.

Сколько стоит дизель

Больше всего дизельное топливо подорожало в Neftek – на 2 грн/л - до 103 грн/л. Такой же рост зафиксировали в SUNOIL – до 101,40 грн/л. По состоянию на 15 октября самое дорогое дизельное топливо продавала сеть SOCAR – 104 грн/л.

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К списку АЗС с ценой дизельного топлива свыше 100 грн/л присоединились ОККО, Chipo и Parallel. После подорожания на 1 грн/л стоимость топлива в сетях ОККО и Parallel достигла 100,90 грн/л и 100,12 грн/л соответственно. В Chipo цена выросла до 100,13 грн/л.

Самые низкие цены на дизельное топливо сохраняли "Днепронафта" (97,32 грн/л), "БРСМ-Нафта" (97,45 грн/л) и Brent Oil (97,75 грн/л).

Сколько стоит бензин

Больше всего бензин А-95 подорожал в сетях Neftek, "Автотранс", "Днепронафта" и "Авантаж 7" – на 1–2 грн/л. Neftek повысил цену на 2 грн/л – до 92 грн/л, а три другие сети – на 1 грн/л.

Самый дорогой бензин А-95 продавался на АЗС SOCAR – 94,90 грн/л, за ним следовали ОККО и WOG – по 92,90 грн/л, а также Neftek – 92 грн/л. На 1 грн/л повысили цены на бензин А-95 сети "Автотранс", Marshal, VST и "Днепронафта", а также на отдельных АЗС – "БРСМ-Нафта".

Самый дешевый бензин А-95 по состоянию на 15 октября продавала сеть "Фактор" – 84,50 грн/л, далее следовали Brent Oil (85,45 грн/л) и VST и "Свои" (по 86,90 грн/л).

Сколько стоит автогаз

Автогаз больше всего подорожал в сети "Свои" – на 4 грн/л – до 49,90 грн/л. Таким образом, цена сравнялась с уровнем ОККО, которая повысила стоимость топлива на 1 грн/л. В то же время SUNOIL добавила 3,45 грн/л, также приблизившись к ценовому уровню маркетмейкера.

Автогаз также существенно подорожал в сети Marshal – на 3 грн/л. Еще на 2 грн/л повысили цены UPG, Mango и "Авантаж 7".

Самый дорогой автогаз продавала сеть Neftek – 50,90 грн/л, далее следовали Parallel – 50,43 грн/л, а также ОККО, SUNOIL и "Свои" – по 49,90 грн/л. Самый дешевый автогаз по состоянию на 15 октября продавала сеть "Кворум" – 45,48 грн/л.

Как изменились цены на топливо 16 октября

По данным портала "НафтоРынок", 16 октября средние цены на дизельное топливо выросли на 71 коп./л, а автогаз подорожал на 73 коп./л. В то же время цены на бензин существенно не изменились.

WOG повысила цену на дизельное топливо на 1,60 грн/л – до 102,50 грн/л. В "БРСМ-Нафти" в Полтаве автогаз подорожал на 2,20 грн/л – до 46,99 грн/л. В то же время компания "VostokGaz" в Днепре снизила цены на бензин А-95, А-92 и дизельное топливо на 2 грн/л.

Топливо в Украине – последние новости

Ранее основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин предупредил, что из-за ограничений судоходства на Дунае, по которому поставляется до 50% топлива, в Украине может возникнуть дефицит бензина. По его прогнозу, в ближайшее время топливо может подорожать до 5 гривен за литр.

Напомним также, что, согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), мировой дефицит дизельного топлива продлится как минимум до второй половины 2027 года.

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