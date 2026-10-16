Доллар дешевеет в конце недели: какой курс валют сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,60 грн, а евро – 50,14 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 16 октября, снизился на 5 копеек и составляет 45,25 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,60 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 2 копейки и составляет 50,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,14 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,13 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 45,00 гривень. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 50,90 грн/евро, а курс продажи – 50,65 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 16 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,89 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,31 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой не прогнозирует резких курсовых колебаний в период с 19 по 25 октября: доллар будет находиться преимущественно в пределах 44,85–45,25 грн, а курс евро будет колебаться в более широком коридоре – 50–51 грн.

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