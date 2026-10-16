Не Италия и не Испания: эта страна признана лучшей для переезда в 2026 году

Примечательно, что половина стран из первой десятки рейтинга, находится в Европе.

Эстония заняла первое место в рейтинге лучших стран для переезда в 2026 году, обогнав Сингапур, Малайзию и Португалию.

Страна получило высокие оценки благодаря развитым цифровым услугам, благоприятным условиям для бизнеса и возможности для иностранцев приобретать недвижимость, пишет Travel + Leisure. Отмечается, что Эстония набрала 72,8 балла в Глобальном индексе переезда (Global Relocation Index).

В исследовании оценили 192 страны по 24 критериям, включая налоги, качество жизни, здравоохранение, безопасность, стабильность и возможности для обустройства на новом месте.

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В первую десятку рейтинга также вошли Тайвань, Литва, Гонконг, Сент-Китс и Невис, Чехия и Мальта. При этом пять из десяти лидеров представляют Европу.

Чем Эстония привлекает иностранцев

Одним из главных преимуществ страны считается развитая цифровая инфраструктура. По данным официальной платформы e-Estonia, более 99% банковских операций здесь совершаются онлайн.

Эстония также известна благоприятными условиями для предпринимателей и развитой стартап-экосистемой. Согласно исследованию StartupBlink, Эстония занимает 12-е место в мире по условиям для запуска бизнеса.

Еще один фактор, привлекающий потенциальных переселенцев, – возможность купить жилую недвижимость.

Около трети населения Эстонии проживает в столице – Таллинне, расположенном на берегу Финского залива. Город является главным экономическим центром страны, а рынок недвижимости здесь преимущественно ориентирован на квартиры. Средняя стоимость квартиры в столице составляет около 160 тыс. евро.

Какие недостатки есть у жизни в Эстонии

Несмотря на высокую позицию в рейтинге, страна подходит не всем. Одним из ее главных недостатков исследователи назвали климат: за этот показатель Эстония получила всего 20 баллов из 100.

Зимы здесь холодные, а в декабре световой день особенно короткий. Для людей, привыкших к теплому климату и большому количеству солнечных дней, это может стать серьезным минусом.

Есть и финансовые нюансы. Согласно приведенным в исследовании данным, ставка подоходного налога составляет 22%. В отдельных случаях налогообложению может подлежать и доход, полученный за границей, поэтому потенциальным переселенцам важно заранее изучить правила, применимые к их ситуации.

С 2026 года для налогоплательщиков предусмотрен необлагаемый налогом минимум в размере 700 евро в месяц.

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