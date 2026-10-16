Курс валют в 'ПриватБанке': сколько стоят доллар и евро 16 октября

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 50,76 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 16 октября, снизился на 5 копеек и составляет 45,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 50,80 гривни за евро.

При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,50 гривни, а евро – по курсу 49,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в пятницу подешевел на 20 копеек и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня остался на прежнем уровне – 50,76 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 16 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,89 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,31 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,25 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,60 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 2 копейки и составляет 50,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,14 гривни за евро.

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