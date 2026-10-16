США на протяжении всей войны ведут себя так, будто они страдают от войны больше, чем Украина.

Последние выходки президента США Дональда Трампа невероятно раздражают украинцев, однако правда в том, что он в значительной степени повторяет политику своего предшественника Джо Байдена, который тоже жестко сдерживал Украину от ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Доминик Лоусон.

Автор напоминает, что в апреле 2024 года администрация Байдена призвала Киев прекратить атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Тогдашний министр обороны США Ллойд Остин обосновал это возможными последствиями для мирового энергетического рынка. В то же время такие удары являются стандартной военной стратегией, направленной на ослабление противника.

"Трудно представить себе что-то более странное, что мог бы сказать министр обороны США", – приводит журналист оценку американского военного историка Филлипса О'Брайена.

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По словам обозревателя, администрация Байдена стремилась сдержать рост цен на бензин в год президентских выборов. Теперь Трамп, который обещал снизить стоимость топлива, оказался под давлением из-за ее роста после войны против Ирана. Накануне промежуточных выборов в Конгресс он объявил об ослаблении санкций на экспорт российского дизельного топлива и заявил, что это быстро снизит цены.

Однако, отмечает автор, обещанные Россией 300 тысяч тонн дизельного топлива составляют лишь небольшую часть суточного потребления США. Лоусон считает, что Трамп пытается переложить ответственность за подорожание топлива на Украину, одновременно обеспечивая Кремль дополнительными доходами для финансирования войны.

"Партнеры Украины боятся поражения России и хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла", – цитирует автор слова Владимира Зеленского.

Журналист также связывает отношение Трампа к Москве с давними деловыми интересами. По его словам, российские средства помогали поддерживать бизнес американского президента, а сам Трамп годами стремился реализовать проект Trump Tower в Москве.

По мнению обозревателя, стремление Трампа завершить войну обусловлено не столько национальными интересами США или желанием спасти жизни, сколько коммерческими расчётами.

Критика Трампа

Как писал УНИАН, чешский премьер Андрей Бабиш, которого иногда обвиняли в пророссийских настроениях, на днях заявил, что Европа должна действовать самостоятельно, поскольку президент США Дональд Трамп заключает соглашения с Владимиром Путиным.

Он раскритиковал пассивность ЕС и выразил обеспокоенность по поводу финансирования Украины из европейского бюджета, предложив заменить его внешними займами. Бабиш подчеркнул, что Евросоюз должен договориться о дальнейших шагах, ведь президент Зеленский может остаться без необходимых средств.

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