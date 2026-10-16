'Есть сдержанный оптимизм': правительство будет сворачивать режим жесткой экономии средств, - премьер

Остановки или задержки выплат в оборонном секторе нет, уверяет Корецкий.

Правительство начинает постепенно возобновлять расходы, которые были временно приостановлены в рамках режима жесткой экономии бюджета, заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Выделение средств на неприоритетные направления было приостановлено до получения международной помощи от партнеров.

Премьер отметил, что за счет принятия ряда законов, в частности об отмене налоговой льготы для международных посылок, государство сможет разблокировать часть международного финансирования до конца 2026 года.

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"Это открывает нам возможность для оформления необходимых документов, подачи их в Еврокомиссию и получения до конца года части тех средств, которые крайне необходимы для покрытия финансового дефицита 2026 года", – сказал он.

В то же время премьер подчеркнул, что речь идет лишь о части необходимого финансирования. Корецкий также заверил, что остановки или задержек выплат в секторе обороны нет.

"Нет никаких приостановок, никаких невыплат в секторе обороны, как и обещали. Поэтому есть сдержанный оптимизм, что совместными усилиями мы это всё доведем до конца в 2026 году", – сказал премьер.

Он также выразил надежду, что парламент продолжит конструктивное сотрудничество в следующие пленарные недели и проголосует за необходимые законопроекты, принятие которых является условием предоставления следующих траншей международного финансирования.

В конце сентября стало известно, что правительство заморозило часть расходов. К ним относились, в частности, новые строительства, ремонты и реконструкции объектов, не являющихся критически важными, а также второстепенные государственные программы. В то же время правительство продолжало финансировать оборону, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы.

Международная помощь Украине – последние новости

Верховная Рада накануне приняла несколько законопроектов, которые были условием получения международной помощи от ЕС и МВФ. В частности, парламент принял закон о введении 20-процентного налога на добавленную стоимость (НДС) на товары стоимостью до 150 евро, которые украинцы заказывают через иностранные маркетплейсы.

Экономист Олег Пендзин отметил, что принятие необходимых законодательных изменений позволяет на данный момент разблокировать 4,5 миллиарда евро международной помощи Украине. При этом значительная часть международной помощи и в дальнейшем останется недоступной из-за невыполненных условий – всего Украина должна получить 29,5 млрд долларов от партнеров.

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