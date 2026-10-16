В Днепропетровской области с почестями похоронили российского оккупанта: как это произошло

Его похоронили как пожарного-спасателя, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

В Днепропетровской области с почестями как героя похоронили военнослужащего российской армии, несмотря на то, что он воевал против Украины. Об этом скандальном инциденте сообщил сайт "Миротворец".

Отмечается, что Александра Оленченко 1991 года рождения из Мордовии похоронили как героя в поселке Домоткань Каменского района Днепропетровской области. При этом Александр не только жил и работал в России, но и с 2024 года воевал в российской армии против Украины.

Однако его хоронили как пожарного-спасателя, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

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Поэтому "у местных жителей не возникало лишних вопросов, хотя часть местных всё-таки знала, кого на самом деле хоронят, и промолчала", отметили в "Миротворце".

Что известно об оккупанте

Омельченко родился в Республике Мордовия. Проживал и был зарегистрирован в г. Москве и г. Пензе.

В 2017–2019 годах он проходил военную службу в ВС РФ, а в 2022–2023 годах работал пожарным в МЧС г. Москвы.

С 2024 по 2026 годы он проходил военную службу в ВС РФ. Погиб 13 июня 2026 г., предположительно – во время обстрела штаба российско-оккупационных войск.

После этого его опознали по остаткам ДНК, кремировали, и неожиданно после этого он оказался в Украине. Отец привез его через Беларусь и Польшу для захоронения в с. Домоткань Верхнеднепровской общины. ​

"На основании каких документов дали разрешение на захоронение? Органы местной власти, полиция, представители местной общины, активисты? Сколько еще российских террористов похоронено на нашей украинской земле рядом с нашими Героями?", – отмечают в "Миротворце".

Ранее в Украине похоронили советского и российского психотерапевта и гипнотизера Анатолия Кашпировского.

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