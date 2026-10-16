В Украине разработали первый воздушный дрон для эвакуации раненых, - AP

StarGate способен нести полезную нагрузку до 150 килограммов, а дальность полета в одну сторону составляет 15 километров.

В Украине разработали первый воздушный медицинский дрон для эвакуации раненых с поля боя. На этой неделе новая разработка от компании SkyFall - дрон StarGate - был передан одной из боевых бригад для испытаний на передовой. Журналисты Associated Press получили эксклюзивный доступ к полевым испытаниям дрона.

Характеристики дрона

Аппарат получил название StarGate – в честь научно-фантастической франшизы, где порталы соединяют отдаленные миры. По заявлению компании, дрон способен нести полезную нагрузку до 150 килограммов – этого достаточно для транспортировки раненого солдата в бронежилете и с боевым снаряжением. Для эвакуации предусмотрен специальный отсек с медицинскими носилками.

Дальность полета StarGate в одну сторону составляет 15 километров, что потенциально позволяет ему достигать тяжелораненых солдат, оказавшихся в глубоком тылу противника.

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Крейсерская скорость дрона составляет 65 км/ч, а максимальная – до 105 км/ч. Как утверждает компания SkyFall, подготовить аппарат к полету можно примерно за 10 минут.

Навигация и стоимость дрона

StarGate использует два канала связи – Starlink и собственную разработку компании, систему L-Link, – а также алгоритмы искусственного интеллекта, помогающие сохранять управление при отсутствии спутниковой навигации.

По словам представителя компании, дрон управляется оператором, но оснащен рядом функций на базе ИИ, позволяющих действовать в условиях отсутствия GPS, подмены сигналов или подавления частот.

В случае полной потери связи, как заявляют в SkyFall, дрон способен самостоятельно проложить маршрут обратно в безопасную зону. Аппарат рассчитан на эксплуатацию в дождь и снег, а для выполнения задач в ночное время он оснащен тепловизионными камерами.

В SkyFall также сообщили, что дрон может продолжать полет даже после потери одного из "лучей" (несущих конструкций).

По оценкам компании, стоимость одного комплекса составит не менее 50 000 долларов (в зависимости от комплектации). К концу 2026 года планируется выйти на объем производства до 1000 единиц в месяц.

Что говорят военные

Для вывоза пострадавших и доставки припасов все чаще используются наземные роботизированные платформы, однако им трудно преодолевать грязь, воронки от взрывов и разрушенные дороги. Реки, минные поля и дроны могут и вовсе остановить их движение.

По словам командира из 475-го отдельного штурмового полка (известного как подразделение "Code 9.2") с позывным KVN, наземным роботам обычно требуется от двух до трех часов, чтобы добраться до нужной точки – время зависит от расстояния, состояния дорог и угрозы с воздуха. По его словам, в зоне ответственности его подразделения эвакуации проводятся регулярно, однако не всегда удается вывезти раненого в тот же день. Для человека с тяжелыми травмами такое ожидание может стать критическим.

"Преодоление 10 километров за считанные минуты стало бы кардинальным изменением ситуации на передовой", – отметил он.

Впрочем, по словам KVN, делать выводы пока рано. Его подразделению требуется как минимум месяц практического использования дрона, прежде чем можно будет собрать значимые статистические данные о его эффективности.

"Это совершенно новый метод эвакуации, – отметил он. – Сейчас сложно детально обсуждать все плюсы и минусы. Нам нужно еще поработать с ним".

Новые дроны ВСУ

Ранее в Минобороны соощили, что бойцы ВСУ провели первую логистическую миссию на амфибийном наземном роботизированном комплексе (НРК). Комплекс преодолел более 40 километров маршрута. Отмечается, что на суше средство сохраняло высокую проходимость наземного НРК, а у воды за секунды переходило в плавательный режим и продолжало движение.

Также УНИАН рассказывал о дистанционно управляемых наземных беспилотниках MAUL, которые используют для эвакуации раненых военных из районов, где традиционное спасение стало практически невозможным.

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