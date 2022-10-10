Урсула фон дер Ляєн и Кая Каллас выразили поддержку украинцам после масштабного удара российских оккупантов.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас записали совместное обращение к украинцам в связи с массированными ракетными ударами РФ, стоя рядом с границей Евросоюза и России.

Видео обращения у себя в "Твиттере" выложила Урсула фон дер Ляйен.

Лидеры записали обращение, скорее всего, в эстонской Нарве, которая находится фактически на границе с Россией.

Видео дня

Урсула фон дер Ляйен сказала, что шокирована и возмущена ракетными ударами по украинским городам.

"Путинская Россия еще раз продемонстрировала миру, за что она выступает - за варварство и террор. Для ответственных за это должны быть последствия ... выражаю искренние соболезнования нашим украинским друзьям. Я знаю, что украинцев этим не запугать. И украинцы знают, что мы будем рядом с вами - столько, сколько будет необходимо", - отметила президент Еврокомиссии.

"Наше четкое послание украинцам - мы поддерживаем вас всеми возможными способами. Что мы действительно должны сделать - это предоставить вам средства ПВО от союзников, чтобы Украина могла защитить свои города и гражданское население. Потому что Россия явно начала эскалацию и бьет по гражданским. Наши мысли с пострадавшими. Мы - рядом с Украиной", - сказала Кая Каллас.

Ракетный удар по Украине

Российские оккупанты устроили массированный обстрел украинских городов утром 10 октября. Были зафиксированы "прилеты" по центру Киева, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской, Житомирской и других областях.

Российский диктатор Владимир Путин признал нанесение удара по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. Он пригрозил Украине новыми ударами, фактически признав, что утренний террор украинских городов связан с подрывом Крымского моста.

Известно, что Украину атаковали высокоточными ракетами. В частности, ракет Х101 и Х555 запускали со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Также применили ракеты "Калибр" из Черного моря, "Искандер", "С-300" и "Торнадо".

Известно, что число погибших в результате массированных атак Российской Федерации по украинским городам составляет 11 человек.

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