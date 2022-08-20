Она призвала поддержать Украину в борьбе за свободу и демократию.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в день восстановления независимости страны призвала поддержать Украину в борьбе за свободу и демократию.

Об этом она сообщила в "Твиттере".

"Сегодня мы празднуем День восстановления независимости Эстонии. 31 год назад закончилась советская оккупация и мы снова присоединились к свободному миру. Мы знаем цену свободы и ценность демократии. Нам всем надо помогать тем, кто сейчас за это борется, особенно Украине", - отметила Каллас.

Сегодня исполняется 31 год с момента восстановления независимости Эстонии. В честь Дня восстановления независимости по всей стране вывешены государственные флаги.

По сообщениям местных СМИ, в Таллинне торжественные мероприятия по случаю Дня восстановления независимости начались с поминальной церемонии у камня 20 августа на склоне холма Тоомпеа с участием спикера Рийгикогу Юри Ратас, президента Алара Кариса и премьер-министра Каи Каллас.

Как сообщал УНИАН, в мае премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвали западных чиновников прекратить звонить президенту РФ Владимиру Путину. Она указала, что разговаривать с ним нет никакого смысла если Запад хочет показать, что он в изоляции.

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