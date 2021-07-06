Большая группа вооруженных людей, прибывших на мотоциклах, ворвались в помещение школы и схватила 140 школьников.

На северо-западе Нигерии вооруженные люди похитили по меньшей мере 140 школьников.

Об этом пишет BBC Украина.

В понедельник появились сообщения об очередном массовом похищении людей из школы близ города Кадуна. Большая группа вооруженных людей, прибывших на мотоциклах, ворвались в помещение школы и схватили 140 школьников.

"Вооруженные люди победили охранников школы и пробрались в общежитие для учеников", - говорится в заявлении полиции.

Сообщается, что детей повели в лес, спасти удалось лишь 26 человек.

Всего в школе учится 180 учеников, 20 из них уже находятся в безопасности.

В то же время сообщается, что также группу людей похитили из Национального центра борьбы с туберкулезом и проказой в городе Зария. Среди них по меньшей мере 12 человек, в том числе трое детей в возрасте до трех лет и подросток.

Власти Нигерии собираются отправлять на спасение детей войска.

Похищение людей в Нигерии

В Нигерии похищения довольно часто случаются. С декабря там похитили более 1000 детей, девятерых убили. Более 200 школьников до сих пор пропали числящимися пропавшими без вести, некоторым из них до трех лет. Власти заявляют, что недавние нападения на школы на северо-западе совершили бандиты.

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Автор: Олег Давыгора