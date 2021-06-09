В Китае супруги нашли своего сына через 26 лет после похищения.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
7-летний мальчик исчез в парке. Он рассказывает, что в тот день играл со своими друзьями.
"Появились двое незнакомцев, достаточно высокие. Они сказали, что купят нам что-то вкусненькое. А после этого забрали нас в гостиницу, где закрыли в комнате и избили. Они угрожали сломать нам ноги, если мы решимся убежать", - рассказал Сяо.
Читайте такжеВласти не могут найти десять детей, которых якобы за один раз родила жительница ЮАРМальчика трижды продавали в приемные семьи. В двух его унижали и били, поэтому он сбегал от них. В третьей семье его приняли как родного и даже помогали ему искать биологических родителей.
Они нашлись после того, как в стране запустили общенациональную программу "Операция воссоединения". В базе ДНК-тестов нашлись родители парня.
Отмечается, что по этой программе удалось вернуть семьям 1680 пропавших детей. Одного из них родители не видели 54 года.
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