Восстановление Украины станет одним из приоритетов для Чехии во время ее председательства в Евросоюзе.

Послевоенное восстановление Украины станет одним из приоритетов для Чехии во время ее председательства в Евросоюзе.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Blesk.

"Можно сказать, что мир уже не будет прежним после российской агрессии в Украине. Нам придется сосредоточиться на послевоенном восстановлении Украины", — заявил Фиала.

Фиала очертил основные приоритеты чешского председательства в ЕС:

восстановление Украины;

решение проблемы кризиса беженцев;

укрепление обороноспособности;

энергетическая безопасность;

устойчивость европейской экономики и демократии

"Наш уникальный исторический опыт российской оккупации научил нас тому, что мы можем противостоять трудным моментам, помогать друг другу и отстаивать то, что правильно", — заявил Фиала.

Война в Украине и "лицо Путина":

13 мая 2022 года стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил президент Владимиру Зеленскому пойти на территориальные уступки ради "сохранения лица Путину".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на это заявил, что Путин должен сам найти способ "сохранить лицо". А посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий отреагировал на предложение Макрона следующим комментарием: "Озвучивались мнения, что надо спасать чье-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи".

12 июня 2022 года министр иностранных дел Чехии Ян Липавский раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за призыв "не унижать Россию". Дипломат указал, что для российского президента Владимира Путина неважно, как западные страны воспринимают РФ.

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