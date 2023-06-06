Токаев отказался от мощного сотрудничества с Москвой и Минском, однако делает шаги навстречу Пекину.

Казахстан четко показал, что не планирует становиться частью какой-либо формы Союзного государства, которое проектирует Россия.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что президент страны Касым-Жомарт Токаев очень четко ответил на предложение Александра Лукашенко воссоединиться с Москвой и Минском.

"На самом деле Токаев элегантно послал Лукашенко, иначе я это никак не могу оценить. Токаев четко сказал, что бы Лукашенко шутил себе дальше. В переводе на нормальный язык Казахстан не собирается присоединяться к Союзному государству в любом качестве. Также Токаев сказал, что Казахстану не нужно ядерное оружие, поскольку это противоречит международному праву, и прямо обвинил Лукашенко в нарушении этой международной нормы", - сказал экс-министр иностранных дел Украины в эфире "Эспрессо".

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Климкин добавил, что Беларусь нарушает мировые принципы нераспространения ядерного оружия, поэтому НАТО должна ответить на это, как минимум, политикой ядерного сдерживания Минска.

"С точки зрения международного права Беларусь фундаментально нарушает ключевые принципы. А если нарушает, то за этим должно следовать наказание. То, что Беларусь должна быть включена в стратегию ядерного сдерживания НАТО, также очевидно, поскольку она становится источником угрозы для всех западных стран. Это поднятие ставок, на которые Лукашенко вряд ли пошел сам. Я думаю, что его на это "пошли". Опять таки, Токаев элегантно это отметил", - подчеркнул дипломат.

Однако в то же время Токаев все равно не меняет вектор на европейский. Климкин отмечает, что президент Казахстана посматривает в сторону Дальнего Востока.

"Недавно был саммит центральноазиатских стран в Китае. По моему мнению, в перспективе Центральная Азия превратится в зону опосредованного китайского влияния. А Лукашенко фактически дрейфует, чтобы из Союзного государства превратиться в единое государство, скорее всего Путин ему и поставил такое условие. Это на самом деле очень грустно, потому что белорусы, которые имеют фундаментально иную ментальность чем россияне, на это однозначно не заслужили. Убежден, что белорусы в своем ДНК определяют себя европейцами", - добавил Климкин.

Союзное государство РБ и РФ: что известно

8 декабря 1999-го года в Москве был подписан договор о создании Союзного государства между Россией и Беларусью. Он вступил в силу в январе 2000-го года, а в конце 2019-го года была утверждена дорожная карта СД.

Союзное государство РБ и РФ – это сверхдержавное образование, которое должно объединить политическое, экономическое, военное, таможенное, валютное, юридическое, гуманитарное и культурное пространство стран.

В декабре 2021-го в белорусских городах появились открытки с антироссийскими лозунгами, в частности, "ни оккупации Беларуси", "ни интеграции с РФ", "Лукашенко, не втягивай страну в войну".

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