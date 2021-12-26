Белорусы показали отношение к будущему визиту Лукашенко в РФ, выяснили журналисты.

В Минске и Барановичах появились листовки с антироссийскими лозунгами, в частности, "Нет оккупации Беларуси", "Нет интеграции с РФ", "Лукашенко (самопровозглашенный белорусский "президент" Александр Лукашенко – Ред.), не втягивай страну в войну".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В столице Беларуси изображения замечены в центре города, на проспекте Победителей, в частности возле Дворца спорта.

В Барановичах – на площади и улице Ленина, а на улице Советской в здании ЗАГСа появилось карикатурное изображение президента РФ Владимира Путина и Лукашенко.

Читайте такжеПутин и Лукашенко – "голые убийцы": в Чехии активисты заступились за УкраинуТакже возле местного кинотеатра "Звезда" неизвестные активисты демонстративно сожгли их совместную фотографию.

Таким образом они выразили возмущение интеграцией Беларуси с Россией, а также показали отношение к визиту Лукашенко в РФ, который запланирован на 29 декабря.

Что такое Союзное государство Беларуси и России – справка УНИАН

Союзным государством Беларуси и РФ называют поэтапно создаваемое надгосударственное образование, в результате которого должно появиться единое политическое, экономическое, военное, таможенное, валютное, юридическое, гуманитарное и культурное пространство.

Договор о создании Союзного государства был подписан в Москве 8 декабря 1999 года. Документ вступил в силу 26 января 2000-го.

В конце 2019 года была утверждена дорожная карта, в которой была описана более углубленная интеграция Беларуси в состав Союзного государства.

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