Французы получили новый удар после комментариев Китая о суверенитете стран Восточной Европы. США раздражены тем, что Париж занимается "фрилансом в деликатных вопросах".

Попытки президента Франции Эммануэля Макрона заручиться дипломатической помощью Китая в войне России против Украины потерпели еще один удар после заявления посла Китая во Франции Лу Шайе, поставившего под сомнение суверенитет стран, которые в свое время были в составе Советского Союза.

Комментарии Лу вызвали бурную реакцию, в частности в Эстонии, Латвии и Литве, пишет Bloomberg. По источникам издания, знакомым с этим вопросом, администрация президента США Джо Байдена также выражала раздражение Макрону из-за его обращения к Китаю.

Как отмечает издание, заявления китайского дипломата подрывают стремление Макрона использовать переговоры между его советником по внешней политике Эммануэлем Бонне и главным дипломатом Китая Ван И, чтобы создать структуру, которая может быть использована в качестве основы для будущих переговоров между Украиной и Россией.

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Война России в Украине находится в решающем моменте, готовясь к ожидаемому весеннему контрнаступлению. Сомнения относительно того, сможет ли Киев вернуть свои территории, которые были подпитаны толчком Макрона к переговорам, поставило под угрозу единый фронт союзников.

"Попытки Макрона прибегнуть к такой деликатной дипломатической операции без предварительной консультации со всеми членами Европейского Союза были раскритикованы союзниками как преждевременные и такие, которые могут поставить под угрозу единство блока. Действия французского лидера в отношении Украины также не были восприняты в Вашингтоне", - пишет Bloomberg.

Заявления посла Китая стали очередным "холодным душем" для Макрона в его надежде уговорить Пекин сотрудничать с Украиной.

Также издание отмечает, что ряд стран на востоке Европы недовольны видением Макрона в отношении ЕС, особенно когда он заявляет о стратегической автономии и меньшей зависимости от США.

По словам источников Bloomberg, Белый дом был раздражен тем, что Макрон занимается "фрилансом в деликатном дипломатическом вопросе без консультаций с союзниками".

Скандальные заявления посла Китая

Как сообщал УНИАН, посол Китая во Франции Лу Шайе заявил, что " по международному праву страны бывшего СССР не имеют статуса якобы из-за отсутствия международного соглашения, чтобы сделать их статус как независимых стран конкретным". Кроме того, он сказал, что Крым был "русским изначально".

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал заявление Шайе неприемлемым. А в МИД Франции осудили высказывания дипломата и призвали Китай объясниться.

Между тем, в Европарламенте призвали министра по вопросам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонну объявить посла Китая Лу Шайе персоной нон грата. Члены парламента назвали его заявление угрозой безопасности европейских стран.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует обратиться к Китаю с планом, который, как он считает, может привести к переговорам между Россией и Украиной.

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