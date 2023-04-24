Члены парламента назвали его заявление угрозой безопасности европейских стран.

Почти 80 европейских парламентариев призвали министра по вопросам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонну объявить посла Китая Лу Шайе персоной нон грата.

Соответствующее обращение опубликовала газета Le Monde. Члены парламента заявляют, что слова китайского дипломата нарушают международное право и должны рассматриваться как угроза безопасности европейских стран-партнеров Франции.

Они назвали заявления Шайе глубоким оскорблением истории, культуры и принципиальной целостности наций. "Замечания посла направлены на подрыв фундаментальных принципов, на которых основаны предсказуемые дипломатические отношения. Китаю или любой другой стране не следует ставить под сомнение суверенитет других", - говорится в обращении.

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Парламентарии отметили, что суверенитет - это не дипломатическая игрушка, а фундаментальный элемент международных отношений, международного права и Устава ООН.

"В то время, когда в Европе бушует война после агрессии России против территориальной целостности ее соседа Украины, крайне важно, чтобы демократический мир направил недвусмысленный сигнал авторитарным странам защищать суверенитет наших союзников", - добавили они.

Также они напомнили заявление китайского посла о том, что Пекин будет проводить перевоспитание тайваньского населения после того, как получит контроль над Тайванем.

Скандальное заявление китайского посла: детали

Как сообщал УНИАН, Лу Шайе заявил, что "по международному праву страны бывшего СССР не имеют статуса, потому что нет международного соглашения, чтобы сделать их статус как независимых стран конкретным". Кроме того, он сказал, что Крым был "русским изначально".

Власти Эстонии сразу вызвали официального представителя КНР в стране на встречу. В Литве сказали, что благодаря таким заявляниям у стран Балтии нет доверия к Китаю.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал заявление Шайе неприемлемым. А во Франции осудили высказывание дипломата и призвали Китай объясниться.

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