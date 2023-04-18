Сообщается, что огласно французской стратегии, переговоры между РФ и Украиной состоятся уже этим летом.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обратиться к Китаю с планом, который, как он считает, может привести к переговорам между Россией и Украиной.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные анонимные источники, Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну работать с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И над созданием структуры, которая может быть использована в качестве основы для будущих переговоров.

Отмечается, что согласно французской стратегии, переговоры между Россией и Украиной состоятся уже этим летом, если все пойдет хорошо.

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Bloomberg также указывает, что любые будущие переговоры будут зависеть от нескольких условий, в том числе от успешного контрнаступления Украины, которое обеспечит Киеву сильную позицию во время любых переговоров.

Визит Макрона в Китай - что сообщалось

Президент Франции Эммануэль Макрон в начале апреля находится с официальным визитом в Китае. При этом основной темой визита были переговоры по теме урегулирования российско-украинской войны.

Сообщалось, что Макрон уговорил лидера Китая Си Цзиньпина провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским

15 апреля Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели почти полуторачасовой телефонный разговор.