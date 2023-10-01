Кремль ликует, а украинские СМИ сочатся "зрадой": Байден подписал "временный бюджет" США на 45 дней, в котором нет финансирования Украины. Но так ли все плохо для нас? На самом деле нет. По крайней мере, пока нет.

Дело в том, что США избежали очередного кассового разрыва - страна давно живет в долг и для покрытия расходов ежегодно требуется уровень госдолга поднимать, что приводит к регулярному кризису. Чтобы не устроить "финансовый локдаун", демократам и республиканцам приходится искать компромисс до 1 октября (а иначе остановка финансирования всей страны за исключением защищенных статей).

И вот, чтобы не оставить американцев без денег на оставшиеся 45 дней до следующего финансового периода, демократы и республиканцы вынуждены были голосовать за такой "базовый" временный бюджет, где нет не только денег на Украину, но и на финансирование приграничной политики и пр.

Короче говоря, там нет всего, из-за чего идут самые жаркие споры. Это - временная и вынужденная мера.

Но, во-первых, т.к. там нет ничего, что является основой предвыборной кампании как демократов, так и республиканцев, то там обязательно будут дополнительные законопроекты под конкретные нужды, но уже после 1 октября и без спешки.

Во-вторых, администрация Байдена осознавала эти риски и оставила запас примерно в 7 млрд долларов для поддержки Украины до конца года.

А как она эти деньги "нашла"? Не только за счет экономии, но и из-за переоценки задним числом помощи, оказанной Украине в 2022 году - после каждой переоценки вдруг оказывается, что оружие тогда оценили выше, чем на самом деле, а разницу засчитывают в бюджет для следующих выплат.

Таким образом можно разок-другой "переоценить" помощь задним числом. Так что до конца года новых масштабных поставок ждать не стоит, но и без помощи от США Украина не останется. При этом Байден, Пентагон и даже сводная группа республиканцев и демократов требуют от спикера-республиканца Маккарти принять отдельный закон для помощи Украине на 6 млрд. Но даже без этих средств деньги до конца года для стабильного снабжения Украины еще есть.

Главные же "терки" идут вокруг бюджета на следующий год, где Байден хочет выделить Украине 24 млрд долларов (что довольно скромно в свете ожидаемых поставок авиации и ракет). Республиканцы, понятно, против. Но если умеренные республиканцы просят снизить расходы и усилить надзор за украинскими расходами, то трамписты требуют вообще прекратить поддержку Украины.

К слову, у нас часто можно увидеть комментарии, что отсутствие Украины в нынешнем "временном бюджете" - это большая победа для трампистов.

Это так, но не совсем так - они ожидали полного локдауна США, чтобы полностью завалить рейтинг Байдена. Но Маккарти и другие умеренные республиканцы, по сути, переиграли своих сопартицев и пошли на сделку с умеренными демократами... Из-за чего у трампистов сегодня день большой "зрады" (а на Украину им плевать, тем более что все понимают высокую перспективу принятия отдельного законопроекта для нас). Они хотели полный развал финансов США под выборы, но пока не вышло - следующая попытка будет через год.

Подытоживая, на следующие 45 дней помощь для Украины пока есть.

Снабжение нарушено не будет, хотя и новых дорогих "подгонов" ждать не стоит. Но эта вынужденная для Байдена мера сохранила в США финансовую стабильность, что выгодно и нам. Ждем проекта бюджета на следующий год и голосование за него - вот это будет важно.

Но всегда будет еще опция поставок по ленд-лизу - это значит в кредит, а не в дар, как сейчас. И хотя нынешняя программа ленд-лиза истекает тоже осенью, продлить ее не составит труда (при желании). Так что это все неприятно, но пока не критично.

Андрей Попов, журналист, политический аналитик