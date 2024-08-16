Версии в медиа о якобы причастности Украины основаны на сомнительных анонимных источниках и нереалистичны с технической точки зрения.

Заявления об "украинском следе" в диверсии на "Северных потоках" необоснованны. Об этом отмечают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Обращается внимание, что отдельные медиа Германии и США в очередной раз публикуют версии о причастности Украины к подрыву "Северных потоков" в сентябре 2022 года.

"Версии в медиа о якобы причастности Украины основаны на сомнительных анонимных источниках и нереалистичны с технической точки зрения. Достаточными техническими ресурсами для такой операции располагала Россия, у которой в Балтийском море есть свой флот со специальным глубоководным оснащением", - заявили в Центре. Видео дня

Там отметили, что Украина не причастна к этим диверсиям в Балтийском море. Как отмечается, это не первые "вбросы" в медиа о якобы причастности Украины к диверсии.

"Уже заметно, что каждое появление таких публикаций неслучайно, а синхронизировано с попытками ослабить международную поддержку нашей страны", - пояснили в Центрстраткоме.

Подрыв "Северного потока": последние новости

Как сообщал УНИАН, газопроводы "Северный поток" проходят через Балтийское море в Германию. Обе нитки газопровода "Северный поток-1", а также одна из двух ниток "Северного потока-2" были повреждены взрывами в 2022 году. Запад ведет расследование подрыва российского газопровода "Северный поток".

На днях в ряде немецких изданий была опубликована информация, что прокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца по делу о подрыве "Северного потока" и сейчас он в розыске. Также утверждалось, что подозреваемыми в подрыве газопровода есть еще двое граждан Украины, которые якобы участвовали в операции как водолазы.

В ответ в ОП Украины ответили на обвинения о причастности Украины. Советник президента Украины Михаил Подоляк пояснил, что у Украины просто не было для этого необходимых ресурсов. Как отметил Подоляк, такой акт может быть осуществлен только при наличии больших технических и финансовых ресурсов, и обладала всем этим во время подрыва только Россия.

Он подчеркнул, что Украина не получила никакого стратегического или тактического преимущества от инцидента, поэтому смысла для нашей страны делать это не было.

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