Михаил Подоляк заявил, что у Украины не было для этого ресурсов.

В Офисе президента Украины опровергли обвинения Украины в причастности к подрыву "Северного потока" и указали на настоящего виновника. Как заявил советник президента Украины Михаил Подоляк в комментарии агентству Reuters, у Украины просто не было для этого необходимых ресурсов.

"Такой акт может быть осуществлен только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов... и кто обладал всем этим во время подрыва? Только Россия", — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к взрывам "Северного потока", добавив, что наша страна не получила никакого стратегического или тактического преимущества от взрывов.

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Подрыв "Северного потока": последние новости

Как писал УНИАН, накануне немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрыве "Северного потока". Мужчина по имени Владимир С., которого разыскивают власти ФРГ, до сих пор жил в Польше и был инструктором по дайвингу. Еще двух граждан Украины, имена которых не называются, также считают подозреваемыми в подрыве газопровода. Вероятно, они участвовали в подрыве как водолазы.

Как утверждало издание WSJ, президент Украины Владимир Зеленский изначально одобрил план подрыва "Северных потоков". Однако об этом узнало ЦРУ и предупредило офис Зеленского о необходимости прекращения операции. Украинский президент приказал генералу Залужному отменить все планы, но тот проигнорировал приказ.

При этом сам Залужный заявил изданию, что ему ничего не известно ни об одной такой операции, и что любые предположения об обратном являются "простой провокацией".

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