Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах реорганизовать армию страны.

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах реорганизовать армию страны, чтобы сделать ее пригодной для ведения войны, сообщает Politico.

"Цель состоит в том, чтобы реструктурировать Бундесвер таким образом, чтобы он был оптимальным даже в случае чрезвычайной ситуации, в случае обороны, в случае войны", - сказал он.

Отмечается, что новые вооруженные силы Германии будут разделены на четыре вида - традиционную армию, военно-морской флот и авиацию, а также новое подразделение в кибернетическом и информационном пространстве. Также будут действовать оперативное и вспомогательное командование.

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Новое киберотделение будет отвечать за борьбу с гибридными угрозами, а также за тактические задачи, такие как электронная война. Также теперь в состав армии будут входить силы внутренней безопасности, тогда как военно-воздушные силы будут следить за состоянием своих самолетов - эту функцию ранее выполняло министерство обороны.

Цель состоит в том, чтобы сделать немецкую армию более эффективной, избавив ее от десятилетий низких расходов и подготовив к будущему вызову со стороны России.

"Поскольку Россия поставила под сомнение европейский мирный порядок, для Германии и ее союзников возникла особая угрожающая ситуация", - говорится в заявлении министерства обороны Германии.

Писториус ожидает, что изменения будут введены уже в ближайшие месяцы.

Министр также сказал, что рассматривался вопрос о восстановлении обязательной военной службы, но он пока не находится в разработке.

Сейчас в Вооруженных силах Германии 181 тысяча военнослужащих, а к 2031 году планируется увеличить численность до 203 тысяч солдат.

Запад остерегается новой войны с Россией

Представитель Государственного департамента США Курт Кэмпбелл заявил, что Россия восстановила свою армию после огромных потерь во время вторжения в Украину. При этом частично этого успеха удалось достичь благодаря поддержке со стороны Китая, а также Южной Кореи и Ирана.

С марта немецкие издания начали говорить о возможности восстановления обязательного призыва на военную службу. Отмечалось, что синистр обороны ФРГ Борис Писториус уже поручил разработать модели такой службы.

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